पुलिस ने बताया कि गिरोह ने मंचेरियल जिले के पट्टी रामुलु को भी अपना शिकार बनाया था। नवंबर 2023 में मुख्य आरोपी परशुराम ने उससे पूजा कराने के नाम पर 6.50 लाख रुपए लिए और बदले में 13 लाख रुपए लौटाने का वादा किया। इसके बाद आरोपी ने उसे एक बैग दिया और कहा कि इसे 10 दिन बाद खोलना। जब पीड़ित ने बैग खोला तो उसमें असली नोटों की जगह 'चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया' के नोट और सफेद कागज मिले। इसके बाद आरोपियों ने मकान की शुद्धि के लिए पूजा कराने के नाम पर उससे 1.50 लाख रुपए और ले लिए। इस तरह पीड़ित से कुल 8 लाख रुपए ठग लिए गए।