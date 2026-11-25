डीजीपी के आदेश पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत रियासी पुलिस ने पांचों आतंकियों की 29 कनाल (17,545 वर्ग गज) जमीन जब्त कर ली है। रियासी के एसएसपी मुकुंद टिबरेवाल ने इस बारे में कहा, "जैसा कि आप सभी जानते हैं, जम्मू-कश्मीर पुलिस पिछले कुछ वर्षों से आतंकी टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत हमने रियासी में पांच JKNOPs आतंकियों की अचल संपत्तियों (जमीन) की पहचान की और आज उन्हें जब्त कर लिया। इनमें से दो संपत्तियाँ माहोर पुलिस स्टेशन क्षेत्र की हैं, जबकि तीन संपत्तियाँ अरनास पुलिस स्टेशन क्षेत्र की हैं।"