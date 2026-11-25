प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो- ANI)
नॉर्थ-ईस्ट को लेकर मोदी सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने असम के सिलचर में नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 2,014 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
साथ ही मोदी सरकार ने निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजना को भी हरी झंडी दी है।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, असम के सिलचर में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,014 करोड़ रुपये रखी गई है।
सिलचर असम के बराक घाटी क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। यह इलाका भौगोलिक रूप से पूर्वोत्तर के दूसरे हिस्सों से जुड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहां नए एयरपोर्ट का निर्माण होने से हवाई यातायात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
नया एयरपोर्ट बनने से सिलचर और आसपास के इलाकों के लोगों को बेहतर हवाई संपर्क मिल सकेगा। इससे कारोबार, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी फायदा पहुंचने की संभावना है।
पूर्वोत्तर भारत में सड़क और रेल संपर्क के साथ हवाई सुविधाओं का विस्तार लंबे समय से सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। सिलचर एयरपोर्ट परियोजना को इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट ने निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है।
इस योजना का मकसद देश में कंस्ट्रक्शन एन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के निर्माण से जुड़े पूरे उद्योग को मजबूत करना है। इसके तहत इस क्षेत्र में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
बता दें कि निर्माण उपकरणों की जरूरत सड़क, पुल, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और दूसरी बड़ी परियोजनाओं में होती है। इनमें भारी मशीनों से लेकर निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के उपकरण शामिल होते हैं।
11 हजार करोड़ रुपये की इस योजना से निर्माण उपकरण बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे बिहार में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
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