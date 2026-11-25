सिलचर असम के बराक घाटी क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। यह इलाका भौगोलिक रूप से पूर्वोत्तर के दूसरे हिस्सों से जुड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहां नए एयरपोर्ट का निर्माण होने से हवाई यातायात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।