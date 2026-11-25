कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे विवाद को लेकर दिल्ली से बड़ा आदेश जारी किया गया है। तमिलनाडु की पानी की मांग और कर्नाटक की जल संकट संबंधी दलीलों के बीच दिल्ली में स्थित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके तहत कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 2,000 क्यूसेक पानी छोड़ना होगा।