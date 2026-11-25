कावेरी नदी। (फाइल फोटो- ANI)
कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे विवाद को लेकर दिल्ली से बड़ा आदेश जारी किया गया है। तमिलनाडु की पानी की मांग और कर्नाटक की जल संकट संबंधी दलीलों के बीच दिल्ली में स्थित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके तहत कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 2,000 क्यूसेक पानी छोड़ना होगा।
इस फैसले से कावेरी डेल्टा के किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन तमिलनाडु सरकार इस मात्रा से संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि राज्य को उसके हिस्से के मुकाबले काफी कम पानी मिल रहा है।
बता दें कि इससे पहले कावेरी जल विनियमन समिति ने 2,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह 16 दिनों तक बनाए रखने की सिफारिश की थी। इससे पहले 15 दिनों के लिए 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
तमिलनाडु ने कावेरी जल विनियमन समिति की बैठक में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 1 जून से 18 नवंबर 2026 के बीच राज्य को 151.628 टीएमसी पानी मिलना चाहिए था। लेकिन इस अवधि में कर्नाटक की ओर से बिलिगुंडलू जल माप केंद्र पर केवल 58.186 टीएमसी पानी ही पहुंचा।
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इस तरह राज्य को करीब 93.442 टीएमसी पानी कम मिला है। राज्य ने समिति से मांग की थी कि कर्नाटक को 19 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 17.509 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए।
तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि पानी की कमी का सीधा असर कावेरी डेल्टा के किसानों पर पड़ रहा है। खासकर सांबा धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ रही है।
दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मांग का विरोध किया। राज्य सरकार का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर रहने के कारण ज्यादा बारिश नहीं हुई, जिसके चलते कावेरी नदी में पानी काफी कम है।
कर्नाटक ने समिति के सामने दलील दी कि राज्य में भी पेयजल और खेती के लिए पानी की जरूरत है। ऐसे में तमिलनाडु की अतिरिक्त मांग पूरी करना मुश्किल है।
कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका पानी खेती, पेयजल और दूसरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नदी का बड़ा पानी वाला क्षेत्र कर्नाटक में है, जबकि तमिलनाडु में इसके पानी से बड़े पैमाने पर खेती होती है।
दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का विवाद कई दशकों पुराना है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी 2018 को अपने फैसले में दोनों राज्यों के हिस्से तय किए थे। इसके बाद पानी के बंटवारे और निगरानी के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति बनाई गईं।
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