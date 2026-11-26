उन्होंने कहा कि फिलहाल लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 450 किलोमीटर की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। गडकरी ने कहा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ घोषणा करके चले जाते हैं। मैं जो भी वादा कर रहा हूं, उसे मैं पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि 2014 में आपके आशीर्वाद से इस देश में एक बदलाव आया। नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने और देश को एक नई दृष्टि मिली। अब यह डबल-इंजन की ट्रेन इतनी तेज़ी से चलेगी कि पश्चिम बंगाल को एक विकसित राज्य में बदल देगी।