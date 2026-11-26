Who is Vardhaman Jain: आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर में 121 किलोग्राम सोने के आभूषण दान किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 160 करोड़ रुपये बताई जा रही है। चेन्नई के उद्योगपति वर्धमान जैन ने यह दान भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में आभूषण मंदिर को सौंपे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दान किए गए आभूषणों में भगवान के लिए विशेष मुकुट और पद्म पादालु यानी चरणों में धारण किए जाने वाले आभूषण भी शामिल हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस दान की जानकारी दी।