इसी दौरान एक बुजुर्ग अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी जेब से पुलिस को 2120 रुपये मिले हैं। पैसों के अलावा शुरू में उनके पास से पहचान से जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं मिला था, पर अब उनकी पहचान हो गई है।