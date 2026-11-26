1911 के दिल्ली दरबार में दो अहम घटना हुई थी। एक तो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय अनजाने में की गई एक हरकत के चलते सुर्खियों में छा गए थे। ब्रिटिश अखबारों तक में उनकी खबर छपी। और, दूसरा इसी दरबार के दौरान महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की इकलौती बेटी इंदिरा को कूच बिहार के राजकुमार से प्यार हो गया था। इंदिरा की शादी ग्वालियर के महाराजा माधोजी राव सिंधिया से तय हो चुकी थी। लेकिन, इसी बीच 'दिल्ली दरबार' आयोजन के दौरान प्यार हो जाने के बाद इंदिरा ने माधोजी राव को खत लिख कर शादी से इनकार कर दिया। उस जमाने में यह बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन महाराजा ने इसका बुरा नहीं माना था और इस घटना का बड़ौदा और ग्वालियर रियासतों के बीच संबंधों पर बुरा असर नहीं पड़ने दिया था।