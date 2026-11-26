कई मछली पकड़ने वाली नावों, खासकर बेड़े के बड़े हिस्से वाली छोटी नौकाओं में AIS ट्रांसपोंडर नहीं होने से निगरानी में खाली जगह रह जाती है। सरकार ट्रैकिंग और आपात अलर्ट उपकरणों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर नाव का पंजीकरण, पहचान और नेटवर्क से जुड़ाव अब भी चुनौती है। सिग्नल न भेजने वाले या जानबूझकर उपकरण बंद करने वाले जहाज भी AIS की पकड़ से बाहर रहते हैं।