26/11 Mumbai attacks :मुंबई हमले के 18 साल बाद समुद्र पर कैसी है भारत की निगरानी? (फोटो सोर्स:@IN_HQSNC)
26/11 Mumbai Attacks: नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले ने समुद्री निगरानी और खुफिया तालमेल की गंभीर खामियां सामने ला दी थीं। 18 साल बाद भारत के पास निगरानी का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन ट्रांसपोंडर के बिना चलने वाली नावें और ड्रोन जैसे नए खतरे अब भी चुनौती हैं।
लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी कराची से रवाना होकर समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर 'कुबेर' पर कब्जा किया, उसके कप्तान की हत्या की और फिर हवा वाली नावों से बिना पकड़ में आए तट पर उतर गए। हमलों में 166 लोगों की जान गई।
इसके बाद नौसेना को तटीय और अपतटीय सुरक्षा समेत संपूर्ण समुद्री सुरक्षा की प्रमुख एजेंसी बनाया गया। कोस्ट गार्ड को क्षेत्रीय जलसीमा में तटीय सुरक्षा के समन्वय का जिम्मा मिला, जबकि उथले तटीय इलाके राज्यों की मरीन पुलिस के पास रहे।
नौसेना ने 2014 में गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर (IMAC) स्थापित किया। यह तटीय रडार, ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS), शिपिंग डेटाबेस, खुफिया सूचनाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं से जानकारी जुटाता है। इसका विश्लेषण कर संदिग्ध जहाजों की पहचान और सूचनाएं साझा की जाती हैं।
2018 में बने इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-हिंद महासागर क्षेत्र ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सूचना आदान-प्रदान का दायरा बढ़ाया।
कोस्ट गार्ड के अनुसार, तट और द्वीपों पर 46 स्थानों पर रडार, AIS, दिन-रात काम करने वाले कैमरे और मौसम प्रणालियां लगी हैं। नेटवर्क के दूसरे चरण में 38 अतिरिक्त रडार स्टेशन और आठ मोबाइल निगरानी प्रणालियां प्रस्तावित हैं।
कोस्ट गार्ड मछली पकड़ने वाली नावों पर पहुंचकर उनके दस्तावेज और सवार लोगों की पहचान भी जांचता है।
तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सी विजिल-26' का पांचवां संस्करण 11 से 19 नवंबर तक हुआ। नौसेना, कोस्ट गार्ड, तटीय पुलिस, कस्टम्स और अन्य एजेंसियों के साथ मछुआरा व तटीय समुदाय भी इसमें शामिल रहे। समुद्र में संदिग्ध गतिविधियां पहचानने में इन समुदायों की अहम भूमिका है।
अभ्यास में आतंकियों द्वारा मछली पकड़ने वाली नावों पर कब्जा, तटीय ठिकानों पर हमले, बंदरगाहों के पास व्यापारिक जहाजों का अपहरण और ड्रोन हमले जैसे हालात बनाए गए। संयुक्त टीमों ने फिश लैंडिंग सेंटर, तटीय पुलिस थानों, बंदरगाहों और अन्य अहम ठिकानों का ऑडिट किया।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला सी विजिल था। देश की तटरेखा की आधिकारिक लंबाई भी नई माप में 7,516 से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। इस अभ्यास के दायरे में विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) भी रहा।
कई मछली पकड़ने वाली नावों, खासकर बेड़े के बड़े हिस्से वाली छोटी नौकाओं में AIS ट्रांसपोंडर नहीं होने से निगरानी में खाली जगह रह जाती है। सरकार ट्रैकिंग और आपात अलर्ट उपकरणों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर नाव का पंजीकरण, पहचान और नेटवर्क से जुड़ाव अब भी चुनौती है। सिग्नल न भेजने वाले या जानबूझकर उपकरण बंद करने वाले जहाज भी AIS की पकड़ से बाहर रहते हैं।
अब घुसपैठ के साथ मानवरहित नौकाओं, पानी के भीतर चलने वाले और व्यावसायिक ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार तथा बंदरगाहों व समुद्री ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का खतरा भी है। हालिया संघर्षों ने दिखाया है कि सस्ते मानवरहित साधन महंगे लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में सतह, हवा और पानी के भीतर निगरानी वाले सेंसर जरूरी होंगे।
एजेंसियों का तालमेल भी अहम है। नौसेना से लेकर पुलिस, खुफिया तंत्र, बंदरगाह प्राधिकरण और केंद्र-राज्य विभागों तक सूचना समय पर पहुंचनी चाहिए। तटीय पुलिस थानों को पर्याप्त नावें, संचार उपकरण और प्रशिक्षित कर्मी भी चाहिए, ताकि वे केंद्रीय बलों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकें।
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