PMLA Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संपत्ति जब्त करने की शक्तियों पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी की ओर से अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति की जब्ती की पुष्टि करने का अधिकार रखने वाली पीठ में न्यायिक सदस्य का होना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि न्यायिक सदस्य के बिना गठित एक सदस्यीय पीठ संपत्ति कुर्की को अंतिम मंजूरी नहीं दे सकती।