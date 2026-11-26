जेल नियमों में जो बदलाव बिहार सरकार ने किया था, वो भी अब नहीं चलेगा। कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार जेल मैन्युअल में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताया। दरअसल, इस बदलाव के बाद ड्यूटी पर तैनात सरकारी अफसर की हत्या के गुनहगार की समय से पहले रिहाई पर लगी पाबंदी हटा दी गई थी। कोर्ट को लग गया कि सरकार के पास अपने इस चयनित संशोधन की कोई ठोस वजह या उद्देश्य नहीं था। फैसले में कहा गया, ये बदलाव मनमाने हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया।