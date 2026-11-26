Anand Mohan Supreme Court verdict :सुप्रीम कोर्ट का आदेश: आनंद मोहन को एक महीने में करना होगा सरेंडर (फोटो सोर्स: ANI)
Anand Mohan Supreme Court verdict: IAS अफसर जी. कृष्णैया की हत्या के जुर्म में दोषी रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार का उनकी सजा में छूट देकर रिहा करने का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा-आनंद मोहन को एक महीने के अंदर सरेंडर करना होगा।
अगर तय वक्त में उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो प्रशासन को कानून के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करना होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने यह फैसला कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनाया।
जेल नियमों में जो बदलाव बिहार सरकार ने किया था, वो भी अब नहीं चलेगा। कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार जेल मैन्युअल में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताया। दरअसल, इस बदलाव के बाद ड्यूटी पर तैनात सरकारी अफसर की हत्या के गुनहगार की समय से पहले रिहाई पर लगी पाबंदी हटा दी गई थी। कोर्ट को लग गया कि सरकार के पास अपने इस चयनित संशोधन की कोई ठोस वजह या उद्देश्य नहीं था। फैसले में कहा गया, ये बदलाव मनमाने हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2023 का रिहाई का आदेश भी खारिज कर दिया। आनंद मोहन 27 अप्रैल 2023 को सहरसा जेल से छूटे थे। वहीं, अदालत ने यह भी माना कि रिहाई की प्रक्रिया में उस वक्त के जज की पुरानी राय को शामिल करना एक बड़ी गलती थी जबकि 2021 में आनंद मोहन रिहाई के योग्य भी नहीं थे।
अब पीड़ित परिवार को भी सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सजा से पहले रिहाई का फैसला हो, तो पीड़ित या अगर वो उपलब्ध है तो उसके परिवार या कानूनी प्रतिनिधि को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हां, उनकी आपत्ति अंतिम फैसले को रोक नहीं सकती, लेकिन उनकी आवाज सुनी जरूर जाएगी।
फैसले की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के एक कथन से की कानून और सच्चाई का साथ देना ही असली न्याय है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा सिर्फ बराबरी के लिए नहीं, बल्कि सरकारी तानाशाही से बचाने और न्याय कायम रखने का जरिया है।
|तारीख
|प्रमुख घटनाक्रम
|5 दिसंबर 1994
|तत्कालीन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की मुजफ्फरपुर में हत्या।
|3 अक्टूबर 2007
|ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को हत्या और हत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।
|दिसंबर 2008
|पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला। अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
|जुलाई 2012
|सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
|अप्रैल 2023
|बिहार सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन कर सरकारी कर्मचारियों की हत्या के दोषियों को भी समयपूर्व रिहाई के लिए पात्रता प्रदान की।
|24 अप्रैल 2023
|सजा में छूट मिलने के बाद आनंद मोहन जेल से रिहा हुए।
|26 नवंबर 2026
|सुप्रीम कोर्ट ने समयपूर्व रिहाई का फैसला रद्द कर एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
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