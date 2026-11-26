पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कॉफी मशीन पर बहुत ज़्यादा दबाव बनने की वजह से उसमें धमाका हुआ और उसका एक टुकड़ा तेज़ रफ्तार में पास काम कर रहे शख्स के सिर में जा लगा। जिस कॉफी मशीन में धमाका हुआ, वो रैली स्थल के अंदर मीडिया ब्लॉक और वीवीआईपी मेहमानों के बैठने की जगह पर लगी थी। हादसे के बाद अब पुलिस ने एहतियातन रैली स्थल पर अन्य मशीनों और तकनीकी उपकरणों की भी जांच शुरू कर दी है, जिससे किसी भी तरह की संभावित खराबी का पहले ही पता लगाया जा सके।।