मोगा में आम आदमी पार्टी की रैली का स्थल (Photo - IANS)
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) से पहले सभी पार्टियों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी - आप (Aam Aadmi Party- AAP) के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती होगी। आज मोगा (Moga) में आम आदमी पार्टी की 'खुशहाल पंजाब महारैली' (Khushhaal Punjab Maha Rally) है, लेकिन रैली से पहले ही एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के रैली स्थल पर पहुंचने से पहले हुआ।
मोगा में आम आदमी पार्टी की रैली से पहले तैयारियों के दौरान अचानक रैली स्थल पर एक कॉफी मशीन फट गई। इस हादसे की वजह से रैली स्थल पर हड़कंप मच गया। कॉफी मशीने फटने से वहाँ पास में ही काम कर रहा एक शख्स वहीँ गिरकर बेहोश हो गया और बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में शख्स की मौत हो गई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शख्स फिलहाल बुरी तरह जख्मी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
कॉफी मशीन में हुआ धमाका इतना तेज था कि उसके परखच्चे उड़ गए। इसके बाद मशीन का एक टुकड़ा पास ही काम कर रहे शख्स के सिर में जा लगा, जिसकी वजह से रैली स्थल पर हड़कंप मच गया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कॉफी मशीन पर बहुत ज़्यादा दबाव बनने की वजह से उसमें धमाका हुआ और उसका एक टुकड़ा तेज़ रफ्तार में पास काम कर रहे शख्स के सिर में जा लगा। जिस कॉफी मशीन में धमाका हुआ, वो रैली स्थल के अंदर मीडिया ब्लॉक और वीवीआईपी मेहमानों के बैठने की जगह पर लगी थी। हादसे के बाद अब पुलिस ने एहतियातन रैली स्थल पर अन्य मशीनों और तकनीकी उपकरणों की भी जांच शुरू कर दी है, जिससे किसी भी तरह की संभावित खराबी का पहले ही पता लगाया जा सके।।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय