Captain Amarinder Singh BJP: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल 6 साल बाद एक साथ आ गए हैं। इससे चुनाव से पहले सियासी गणित बदल गया है। हालांकि इस गठबंधन के ऐलान के बीच एक नाम की गैरमौजूदगी ने नई चर्चा छेड़ दी है। यह नाम है प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का।