पंजाब में BJP-SAD के बीच हुआ गठबंधन (Photo-IANS)
BJP SAD Alliance: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल एक साथ आ गए है। दोनों पार्टियों के बीच 6 साल बाद फिर से गठबंधन हुआ है। इसी के साथ एक बार फिर से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल, मोदी सरकार दिसंबर में संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस सत्र में इन दोनों विधेयकों को सदन में ला सकती है।
वहीं 6 साल बाद BJP-SAD के साथ आने से लोक सभा में एनडीए की संख्या बढ़ी है। अब NDA के सांसदों की संख्या 321 हो गई है। अब सावल है कि क्या शिरोमणि अकाली दल की वापसी से सरकार की राह आसान होगी? क्या NDA अब जरूरी बहुमत के करीब पहुंच गया है? आखिर परिसीमन बिल के लिए कितने सांसदों का समर्थन जरूरी है?आइए, समझते हैं पूरा मामला…
शिरोमणि अकाली दल की एनडीए में वापसी केवल पंजाब की राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है। इसका संसदीय पहलू भी है। दरअसल, संसद में SAD की एक सांसद हरसिमरत कौर बादल है। ये ऐसे में NDA के संख्याबल में एक सांसद का इजाफा हुआ है। अब एनडीए के सांसदों की संख्या 321 हो गई है। हालांकि अभी सदन में दो-तिहाई बहुमत से मोदी सरकार 39 सांसदों की जरूरत है। बताया जा रहा है कि जब लोक सभा में अप्रैल में परिसीमन विधेयक को लाया गया था, जब हरसिमत कौर ने इसका विरोध किया था।
|स्थिति
|सांसद
|वापसी से पहले NDA का आंकड़ा
|320
|अकाली दल का समर्थन
|1
|वापसी के बाद कुल आंकड़ा
|321
|दो-तिहाई का सामान्य आंकड़ा
|360
|अभी भी जरूरी अतिरिक्त समर्थन
|39
दरअसल, जब अप्रैल 2026 में सरकार ने इन विधेयकों को पेश किया था, तब विपक्षी गठबंधन ने एकजुट होकर इसको गिरा दिया। हालांकि अब विपक्ष के सांसदों में कमी हुई है। पहले विपक्षी सांसदों की संख्या 232 थी, जो कि अब घटकर 183 रह गई है।
बता दें कि मोदी सरकार और इंडिया गठबंधन की उन 35 सांसदों पर नजर है, जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। इनमें एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके 22, वाईएसआर कांग्रेस के 4, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तीन, ZPM, ASP और AIMIM के एक-एक सांसद और तीन निर्दलीय शामिल हैं।
बता दें कि इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण एमके स्टालिन की पार्टी के 22 सांसदों है। दरअसल, तमिनलाडु विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और डीएमके ने साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन डीएमके को हार का सामना करना पड़ा और एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने टीवीके के साथ दिया था। इसके बाद डीएमके ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया।
|विवरण
|सांसदों की संख्या
|लोकसभा की कुल सीटें
|543
|वर्तमान में खाली सीटें
|3
|मौजूदा सांसदों की संख्या
|540
|दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा
|360
|NDA के सांसद
|321
|INDIA गठबंधन के सांसद
|183
|अन्य और निर्दलीय सांसद
|35
|NDA को जरूरी अतिरिक्त वोट
|39
विपक्ष द्वारा परिसीमन का विरोध किया जा रहा है। अप्रैल में जब लोक सभा में इस विधेयक को लाया गया था, तब विपक्ष ने एकजुट होकर इसका विरोध किया था। यह विधेयक पारित नहीं हो सका। दरअसल, विपक्ष की प्रमुख चिंताएं हैं:
दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने से प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा और महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता खुलेगा।
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