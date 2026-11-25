शिरोमणि अकाली दल की एनडीए में वापसी केवल पंजाब की राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है। इसका संसदीय पहलू भी है। दरअसल, संसद में SAD की एक सांसद हरसिमरत कौर बादल है। ये ऐसे में NDA के संख्याबल में एक सांसद का इजाफा हुआ है। अब एनडीए के सांसदों की संख्या 321 हो गई है। हालांकि अभी सदन में दो-तिहाई बहुमत से मोदी सरकार 39 सांसदों की जरूरत है। बताया जा रहा है कि जब लोक सभा में अप्रैल में परिसीमन विधेयक को लाया गया था, जब हरसिमत कौर ने इसका विरोध किया था।