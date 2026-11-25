नितिन और कविता की अन्य विवाहित बेटी खुशी पाटिल, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, ने बारडोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS 140(1) (किसी व्यक्ति का अपहरण करना, ताकि उसकी हत्या की जा सके या उसे हत्या के खतरे में डाला जा सके), 109(1) (हत्या का प्रयास) और 54 (अपराध करते समय उकसाने वाले/सहयोगी की मौजूदगी) के तहत मामला दर्ज किया है।