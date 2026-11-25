झारखंड सरकार (Jharkhand Government) आज, बुधवार, 25 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र में मतदाता लिस्ट के विषय में चल रही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ एक प्रस्ताव लाएगी। सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यह प्रस्ताव पेश करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा चलाए जा रहे इस पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं को आ रही परेशानियों पर राज्य सरकार ने चिंता जताई है और इसी वजह से यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया की जटिलताओं, तकनीकी कमियों और इस दौरान मांगे जा रहे दस्तावेजों की वजह से कई मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।