उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को विधानसभा की 26 सीटें दिए जाने पर घोष ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि एक कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं, "क्या हम भिखारी हैं?" उन्होंने पलटकर पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हैं। घोष का दावा था कि अखिलेश यादव कांग्रेस की ओर 26 सीटें लगभग उछाल रहे हैं और कांग्रेस फिर भी उनसे बातचीत कर रही है।