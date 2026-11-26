संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज होने वाले कांग्रेस पार्टी के 'संविधान रक्षा' मार्च के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए गौतम ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस के शांतिपूर्ण मार्च से डरी हुई है और उसने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। गौतम ने कहा, "कांग्रेस, संविधान में निहित मूल्यों से प्रेरित होकर, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए एक ऐसे मज़बूत भारत का निर्माण करना चाहती है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हो। हमारा उद्देश्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके वोट की पवित्रता को बचाना है। हम अपने कार्यालय से डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं, जहाँ हम उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे और एक संकल्प लेंगे।"