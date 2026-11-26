Congress Constitution Protection March: लोक सभा चुनाव 2029 और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। लोक सभा चुनाव 2024 से ही कांग्रेस संविधान को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। पिछले लोक सभा चुनाव में ‘संविधान बचाओ’ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। अब एक बार फिर से आगामी चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे को प्रमुखता से रखकर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।