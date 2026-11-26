IRCTC Hotel Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित IRCTC घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव की याचिकाएं खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।