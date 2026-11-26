IRCTC scam case :IRCTC घोटाला: लालू परिवार को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका (फोटो सोर्स: ANI)
IRCTC Hotel Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित IRCTC घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव की याचिकाएं खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दर्ज किया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट का आरोप तय करने वाला आदेश बरकरार है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, "सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा जाता है।"
अदालत के इस फैसले का असर सिर्फ यादव परिवार तक सीमित नहीं है। मामले के कई अन्य आरोपियों को भी हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
कोर्ट ने प्रेम चंद गुप्ता, राकेश सक्सेना, विनोद कुमार अस्थाना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल और सरला गुप्ता की याचिकाएं भी खारिज कर दीं।
इनके साथ प्रदीप कुमार गोयल, राकेश कुमार गोगिया, लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी और सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड की याचिकाएं भी नामंजूर कर दी गईं।
ट्रायल कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस तरह मामले में कुल 14 आरोपियों पर आरोप तय हुए।
ये आरोप धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़े हैं। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धाराएं भी लगाई गई हैं।
ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में सभी 14 आरोपियों के खिलाफ एक साझा आरोप तय करने का निर्देश दिया था। यह आरोप भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश से जुड़ा है।
इसे IPC की धारा 420 यानी धोखाधड़ी के साथ पढ़ा गया है। साझा आरोप में PC Act की धारा 13(2) को धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) के साथ भी शामिल किया गया है।
मामला रांची और पुरी स्थित रेलवे के होटलों से जुड़े जमीन और शेयर लेनदेन का है। ट्रायल कोर्ट ने इन सौदों पर गंभीर टिप्पणी की थी।
अदालत के मुताबिक, रेलवे के इन होटलों में निजी भागीदारी आमंत्रित करने की आड़ में हुए ये लेनदेन "संभवतः क्रोनी कैपिटलिज्म का एक उदाहरण" थे। क्रोनी कैपिटलिज्म का आशय सत्ता से नजदीकी के जरिए चुनिंदा कारोबारी हितों को फायदा पहुंचने से है।
हालांकि, आरोप तय होना दोष साबित होना नहीं है। हाई कोर्ट के ताजा फैसले से आरोप तय करने का आदेश कायम रहा है।
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