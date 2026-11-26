पुलिस के अनुसार, युवक एक निजी संस्थान में काम करता है। उसकी मुलाकात युवती से कुछ साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। युवती एक निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती है। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों बाद में शारीरिक रूप से भी करीब आ गए। युवती ने आरोप लगाया कि उसके पार्टनर ने अपनी बीमारी के बारे में जानते हुए भी पूरे रिश्ते के दौरान अपने एचआईवी-पॉजिटिव होने की बात छिपाए रखी। यह बात तब सामने आई, जब उसने उससे शादी और परिवार शुरू करने की बात शुरू की।