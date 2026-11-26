शादी से पहले पार्टनर से एचआईवी-पॉजिटिव होने की बात छिपाने पर कोलकाता में युवक गिरफ्तार (Photo-AI Gemini Generated)
कोलकाता। कोलकाता के बांसद्रोणी इलाके में एक युवक को अपनी पार्टनर से शादी से पहले अपना एचआईवी-पॉजिटिव होने की बात छिपाकर कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, युवक एक निजी संस्थान में काम करता है। उसकी मुलाकात युवती से कुछ साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। युवती एक निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती है। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों बाद में शारीरिक रूप से भी करीब आ गए। युवती ने आरोप लगाया कि उसके पार्टनर ने अपनी बीमारी के बारे में जानते हुए भी पूरे रिश्ते के दौरान अपने एचआईवी-पॉजिटिव होने की बात छिपाए रखी। यह बात तब सामने आई, जब उसने उससे शादी और परिवार शुरू करने की बात शुरू की।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि युवती ने हाल ही में घर बसाने और परिवार शुरू करने की इच्छा जताई थी। हालांकि, युवक इस विषय को टालता रहा, जिससे उसका शक बढ़ गया। हालांकि वह अभी भी उससे शादी करने की इच्छुक थी, उसने शादी की तैयारियों के तहत कई मेडिकल टेस्ट कराने का फैसला किया। युवक ने शुरू में टेस्ट कराने से मना किया, लेकिन युवती के बार-बार कहने पर वह आखिरकार मान गया। मेडिकल जांच के दौरान वह एचआईवी-पॉजिटिव पाया गया, जिससे युवती को गहरा झटका लगा।
इसके बाद महिला ने खुद भी एचआईवी टेस्ट कराया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पार्टनर को रिश्ते में आने से पहले ही अपने संक्रमण के बारे में पता था और उसने यह जानकारी उससे छिपाई थी। उसकी शिकायत के अनुसार, युवक ने यह भी बताया था कि अतीत में उसके कई अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध रहे थे।
इस खुलासे के बाद महिला बांसद्रोणी पुलिस स्टेशन पहुंची और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने उस पर विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि युवती पुलिस स्टेशन आई और शिकायत दर्ज कराई। उसके आरोपों के आधार पर हमने बुधवार को युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
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