यह घोषणा नितिन गड़करी के उस वादे के बाद आई है। जब विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने जनता से कहा था कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार आती है तो वे 1 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं शुरु करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वे काम अभी भी शुरु कर सकते हैं लेकिन जमीन अधिग्रहण और वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं मिलने के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते। अब राज्य में भाजपा की सरकार है ऐसे में इस वादे को पूरा किया जा सकता है।