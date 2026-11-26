Netflix Pakistani series
Pakistani Content Ban: पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' की भारत में संभावित रिलीज से पहले केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को साफ संदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी से कहा है कि पाकिस्तान में बना या वहां से जुड़ा कंटेंट भारतीय सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध न हो।
मंत्रालय ने इसके लिए 8 मई 2025 की अपनी एडवाइजरी दोहराई है और नेटफ्लिक्स से उसका पालन करने को कहा है। यह कदम सीरीज को लेकर मिली कई शिकायतों और ज्ञापनों के बाद उठाया गया है।
सूत्रों के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने जून 2025 में मंत्रालय को बताया था कि उसने भारतीय सब्सक्राइबर्स के लिए पाकिस्तान की कोई फिल्म या सीरीज उपलब्ध नहीं कराई है।
अब सरकार ने प्लेटफॉर्म से अपनी इसी प्रतिबद्धता पर कायम रहने को कहा है। मंत्रालय चाहता है कि कंपनी वही रुख बनाए रखे, जो उसने उस समय सरकार के सामने रखा था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'जो बचे हैं संग समेट लो' का प्रीमियर 4 दिसंबर 2026 को होना तय है। रिलीज से पहले ही कई प्रतिनिधियों ने नेटफ्लिक्स से इस शो को भारतीय कैटलॉग से बाहर रखने की मांग की है।
कई संगठनों ने कथित तौर पर भारतीय दर्शकों से यह अपील भी की है कि अगर प्लेटफॉर्म सीरीज रिलीज करता है, तो वे अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन रद्द कर दें।
इन संगठनों ने सरकार के सामने एक और मांग रखी है। वे चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों, टीवी शो, कलाकारों और अन्य मनोरंजन कंटेंट को भारतीय प्लेटफॉर्म पर आने से रोकने के लिए स्थायी कानूनी प्रावधान बनाया जाए।
8 मई 2025 की एडवाइजरी में भारत में काम कर रहे OTT प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं और डिजिटल इंटरमीडियरी को पाकिस्तानी मूल का कंटेंट बंद करने का निर्देश दिया गया था।
इसके दायरे में वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और दूसरी स्ट्रीमिंग सामग्री शामिल है। निर्देश पेड सब्सक्रिप्शन और मुफ्त, दोनों तरह की सेवाओं पर लागू किया गया था।
यह एडवाइजरी 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी हुई थी। हमले में कई लोगों की जान गई थी और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था।
मंत्रालय ने तब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था। उसने भारत में हुए कई आतंकी हमलों में सामने आए सीमा पार के संबंधों का भी जिक्र किया था।
इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के प्रावधानों का भी सहारा लिया गया था।
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