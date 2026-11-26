Pakistani Content Ban: पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' की भारत में संभावित रिलीज से पहले केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को साफ संदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी से कहा है कि पाकिस्तान में बना या वहां से जुड़ा कंटेंट भारतीय सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध न हो।