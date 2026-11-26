सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने गुरुवार को बयान जारी कर पार्टी का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका का सभी को सम्मान करना चाहिए। जेडीयू ने हमेशा अदालत के फैसलों का सम्मान किया है और कभी उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं की है।