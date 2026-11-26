गौरतलब है कि दिवाली के दौरान भी 86 वर्षीय शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई थी। उस समय उन्हें पहले पुणे और फिर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और यात्रा से बचने की सलाह दी थी। लेकिन स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्होंने फिर से राजनीतिक और सार्वजनिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। बुधवार को ही उन्होंने पुणे में एआई की मदद से गन्ने के उत्पादन से जुड़ी जानकारी भी ली और खेतों में गए थे। हालांकि, गुरुवार को फिर से अस्वस्थ महसूस होने के बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा।