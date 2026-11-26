Shahrukh Khan At Udaipur Private Wedding: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों राजस्थान के उदयपुर में आयोजित एक भव्य शादी समारोह के वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। इस समारोह में मशहूर सिंगर सोनू निगम भी उनके साथ पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में शाहरुख खान दूल्हे के साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।