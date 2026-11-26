कुशा कपिला से तलाक और नौकरी जाने के बाद टूट गए थे ( सोर्स: x- zorawarahluwalia)
Zorawar Ahluwalia Instagram Note: कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस कुशा कपिला के पूर्व पति जोरावर सिंह अहलूवालिया एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी इमोशनल पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अपने 'आई एम अ लूजर' वीडियो के वायरल होने के कुछ दिनों बाद, जोरावर ने गुरुवार, 26 नवंबर को इंस्टाग्राम पर एक हाथ से लिखा नोट शेयर किया है। इस नोट में उन्होंने मुश्किल दौर से उबरने, धैर्य रखने और जीवन में एक नई शुरुआत करने की बात कही है।
जोरावर ने अपनी नोटबुक के पन्ने की जो तस्वीर शेयर की है, उस पर 24 नवंबर, 2026 की तारीख दर्ज है। नोट की शुरुआत करते हुए उन्होंने लिखा कि वे फिर से शुरुआत कर रहे हैं और फीनिक्स राख से दोबारा उठता है। अपने विचारों को शेयर करते हुए जोरावर ने दर्द, सब्र और आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि लोग शायद किसी दूसरे के संघर्ष को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हर कहानी और फिल्म हमें यही सिखाती है कि हमारे भीतर चुनौतियों से पार पाने की ताकत मौजूद है। खुद को हौसला देते हुए उन्होंने लिखा कि डरने की जरूरत नहीं है और ईश्वर व्यक्ति के भीतर ही वास करता है।
अपने इस नोट में जोरावर ने गुरु नानक जयंती का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने इसे एक बेहद महत्वपूर्ण दिन बताते हुए लिखा कि उनका मानना है कि जीवन में उनके साथ जो कुछ भी घटा, वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया था।
जोरावर की ये पोस्ट उनके उस भावुक वीडियो के ठीक बाद आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का काफी ध्यान खींचा था। उस वीडियो में उन्होंने खुलकर एक्सेप्ट किया था कि कुशा कपिला से शादी टूटने, कॉर्पोरेट नौकरी छूटने और घर, आत्मविश्वास खोने के बाद वे किस दौर से गुजरे हैं। उन्होंने ये भी शेयर किया था कि बचपन से ही उन्हें 'लूजर' कहे जाने के कारण काफी मानसिक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब वे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रहे हैं।
गौरतलब है कि कुशा कपिला और जोरावर सिंह अहलूवालिया ने साल 2017 में शादी की थी। कई साल साथ रहने के बाद दोनों ने 26 जून, 2023 को आपसी सहमति से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की थी।
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