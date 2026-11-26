संगठन ने दोहराया है कि उसने अपने सदस्यों और संबद्ध संगठनों को पाकिस्तानी स्टार्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, नर्तकों और तकनीशियनों के साथ काम न करने या किसी भी तरह का सहयोग न करने का निर्देश दिया है। इसमें सांस्कृतिक आयोजनों या मनोरंजन कार्यक्रमों में भागीदारी, प्रचार या प्रायोजन के साथ-साथ डिजिटल व ऑनलाइन सहयोग भी शामिल है। FWICE ने घरेलू मनोरंजन क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों व कलाकारों की आजीविका का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हितों और सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता से ऊपर व्यावसायिक अवसरों को नहीं रखा जा सकता। साथ ही, संगठन ने 24 नवंबर को ऐसी ही मांग उठाने वाले AICWA का समर्थन भी किया।