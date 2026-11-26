अरिश्फा ने तुरंत सवाल किया कि यह क्या है, जिसके जवाब में काजी ने इसे एक मनगढ़ंत जगह बताया। जब अरिश्फा ने जोर देकर पूछा कि वह शब्द क्या है, तो काजी ने स्पेलिंग बताते हुए कथित तौर पर वह आपत्तिजनक शब्द बोला। अरिश्फा ने उसका अर्थ और संदर्भ पूछते हुए कहा कि यह कहां आता है, जिस पर काजी ने इसे काल्पनिक जगह और महज एक उदाहरण करार दिया। इस पर अरिश्फा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो मन में आए वह कैसे बोला जा सकता है और उन्हें जानकारी नहीं है, इसलिए वह इसका मतलब पूछ रही हैं।