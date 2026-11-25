Shivani Kumari On American influencer Marvin Achi: रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम शिवानी कुमारी (Shivani Kumari) एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने अपना किया हुआ बड़ा वादा पूरा कर दिखाया है। कुछ दिन पहले अमेरिकन फिटनेस इन्फ्लुएंसर मार्विन अची और शिवानी कुमारी के बीच की लड़ाई खुलकर सोशल मीडिया पर आई थी। जब मार्विन इंडिया आए थे तो वह शिवानी के घर लगभग 15 दिन रुके थे। इस दौरान उनका स्वागत शिवानी ने उनके चेहरे पर टेसू बनाकर किया था। जिसने बाद में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था और मार्विन ने भी शिवानी को लेकर कई आरोप लगाए थे और अपना गुस्सा व्यक्त किया था। उस वक्त शिवानी ने एक कसम खाई थी जो उन्होंने अब पूरी कर दी है।