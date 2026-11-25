वहीं, प्रद्युम्न का किरदार निभा रहे अर्जुन रामपाल ने बताया कि उनका किरदार रोशनी की दुनिया में एक अलग ऊर्जा लाता है, जो आत्मविश्वासी है और उसे उन पहचानों से आगे देखता है जिनसे वह अब तक जुड़ी रही है।इम्तियाज अली द्वारा लिखी और प्रस्तुत 'ओ साथी रे' का निर्देशन आरिफ अली ने किया है। विंडो सीट फिल्म्स के बैनर तले बनी इस सीरीज को इम्तियाज अली, मोहित चौधरी और शिबाशीष सरकार ने प्रोड्यूस किया है। यह शो निजी चुनाव, रिश्तों की अपेक्षाओं और प्यार व लगाव के बीच के फर्क जैसे पहलुओं को सामने रखता है। ये सीरीज 4 दिसंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है।