Anand Dubey On Fawad khan- Mahira Khan Web series Ban: पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान और अभिनेत्री माहिरा खान की सीरीज 'जो बचाए हैं संग समाए लो' को लेकर भारत में बैन करने की मांग उठी है। जिसके समर्थन नें शिवसेना नेता आनंद दुबे भी उतर आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को पाकिस्तान के क्रिकेट, वेब सीरीज या पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह के सांस्कृतिक जुड़ाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बयान तब आया है जब AICWA ने 4 दिसंबर को तय प्रीमियर से पहले सीरीज की स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है और जिसके बाद देश में भी विवाद खड़ा हो गया है।