Chirag Paswan-Arushi Nishank Wedding Rumours: अभिनेत्री और फिल्म निर्माता आरुषि निशंक इन दिनों गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI 2026) में अपनी मौजूदगी को लेकर चर्चा में हैं। महोत्सव के दौरान उन्होंने उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर बात की। आरुषि ने राज्य की फिल्म नीति, शूटिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं और फिल्म निर्माण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। हालांकि, आरुषि का नाम इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जुड़ने के चलते भी काफी चर्चाओं में है। साल 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थीं जो इन दिनों वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों के बाद दोनों की शादी और रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलने लगी। हालांकि अब आरुषि ने खुद सामने आकर इन खबरों पर सफाई दी है।