गाना सामने आने के बाद से ही X पर फैंस साई पल्लवी के इस बदलाव पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई यूजर्स ने उनके छोटे बालों वाले लुक और प्रेग्नेंट महिला के किरदार में किए गए शानदार डांस की सराहना की है। एक यूजर ने इस बदलाव को अप्रत्याशित लेकिन बेहद प्रभावशाली बताया, तो वहीं अन्य फैंस ने मणिरत्नम और ए.आर. रहमान की जोड़ी की वापसी पर खुशी जताते हुए इसे एक क्लासिक लव स्टोरी और संगीतमय मास्टरपीस करार दिया है।