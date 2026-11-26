बानी जे ने इस पर सफाई देते हुए बताया कि उन्होंने बसीर को इग्नौर नहीं किया था। बल्कि वह उस दिन बेहद भावुक दौर से गुजर रही थीं। बानी ने कहा कि बचपन से जुड़ी उस जगह पर लौटने से उनकी पुरानी और दर्दनाक यादें ताजा हो गईं थी। उन्होंने बताया कि जब वह साल 2006 में वहां आई थीं, तब उनकी मां और दादा-दादी दोनों जिंदा थे, लेकिन अब 2026 में जब वह वहां गईं तो वह दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। सब कुछ वैसा ही था लेकिन अपनों की गैरमौजूदगी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था।