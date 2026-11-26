AI In Indian Entertainment Industry: जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर स्ट्रीम होने वाले शो 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' यानी 'AI महाभारत' के दूसरे सीजन की घोषणा हो चुकी है। बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट को लेकर इसके मेकर और कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के फाउंडर और ग्रुप सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने अहम बातें साझा की हैं। उनका मानना है कि तकनीक केवल कहानी को पर्दे पर उतारने का तरीका बदल सकती है, लेकिन वो अच्छी कहानी कहने की जगह नहीं ले सकती।