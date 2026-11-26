Mismatched Season 4 release Date OTT: डिंपल आहूजा और ऋषि सिंह शेखावत की फेमस प्रेम कहानी अपने आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ रही है। जहां से खत्म हुआ तीसरा सीजन वहीं से चौथा सीजन शुरू होगा। इस सीरीज के प्रशंसक काफी समय से इसके चौथे सीजन के आने का इंतजार कर रहे थे। जो लगता है कि अब खत्म हो गया है। खबर है कि नेटफ्लिक्स इसे वैलेंटाइन्स मंथ के आसपास दर्शकों के सामने लाने की तैयारी में है।