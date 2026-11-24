आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिलने और इसे लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों पर रोहित पवार ने कहा कि यह किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है। एमपीएससी के विद्यार्थियों के आंदोलन और पंढरपुर में किसानों के लिए किए गए आंदोलन में भी किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न इस्तेमाल नहीं किया गया था। सभी दलों के नेताओं ने इनमें हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि नागपुर में निकाला गया मोर्चा भी किसानों, खेत मजदूरों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से परेशान लोगों के मुद्दों को लेकर था। इस आंदोलन में भी किसी पार्टी का चुनाव चिह्न नहीं लगाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने पार्टी की ओर से समर्थन दिया है। रोहित पवार ने कहा कि यही उनकी मांग थी कि किसानों और मजदूरों के हित में सभी दल आगे आएं और आंदोलन में शामिल हों।