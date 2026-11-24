हादसे की सूचना मिलने के बाद बचुपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। तीनों कर्मचारियों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि सफाई के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। इसके अलावा टैंक में उतरने से पहले जहरीली गैस की जांच की गई थी या नहीं, इस पहलू को भी देखा जा रहा है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के इंतजाम थे या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। हादसे के बाद तीनों कर्मचारियों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है।