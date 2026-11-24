सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 3 सफाईकर्मियों की मौत (Representational Photo)
Hyderabad Septic Tank Death: हैदराबाद के बचुपल्ली इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों एक अपार्टमेंट के सीवेज सिस्टम की सफाई करने के लिए टैंक के अंदर उतरे थे, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, टैंक में जहरीली गैस भरने और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। तीनों के शव टैंक के अंदर मिले हैं। हादसे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
यह हादसा तेलंगाना के मेड़चल-मलकाजगिरी जिले के बचुपल्ली इलाके में हुआ। यहां दीपक हरिक अपार्टमेंट में सीवेज सिस्टम की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान तीन कर्मचारी सेप्टिक टैंक के अंदर उतरे थे। कुछ देर बाद तीनों की मौत हो गई।
मृतकों की पहचान सुमन (24), सुरेश (25) और पवन (25) के रूप में हुई है। तीनों HR Investis नाम की सेप्टिक टैंक सफाई एजेंसी के लिए काम करते थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, टैंक के अंदर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण तीनों बेहोश हो गए। दम घुटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में तीनों के शव टैंक के अंदर मिले।
सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैसों का खतरा बना रहता है। टैंक के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। ऐसे बंद स्थानों में जरूरी सुरक्षा इंतजामों के बिना उतरना जानलेवा साबित हो सकता है। इस हादसे में भी पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों ने किन परिस्थितियों में टैंक के अंदर सफाई का काम शुरू किया था।
हादसे की सूचना मिलने के बाद बचुपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। तीनों कर्मचारियों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि सफाई के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। इसके अलावा टैंक में उतरने से पहले जहरीली गैस की जांच की गई थी या नहीं, इस पहलू को भी देखा जा रहा है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के इंतजाम थे या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। हादसे के बाद तीनों कर्मचारियों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय