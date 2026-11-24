शेख हसीना की वापसी पर आवामी लीग का बड़ा ऐलान (फोटो सोर्स- IANS)
Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर देश में राजनीतिक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दो साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहीं हसीना के प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी कि वह 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगी। उनकी पार्टी आवामी लीग ने 16 दिसंबर को हाईवे पर कब्जा करने की घोषणा की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार के मंत्री ने कहा है कि हसीना को हथकड़ी या कड़ी सुरक्षा में ही वापस लाया जा सकता है। इस बीच देश के कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।
शेख हसीना की वापसी की तारीख सामने आने के बाद उनकी पार्टी आवामी लीग ने फेसबुक पर पोस्ट किया। इसमें हसीना को जननेता बताते हुए कहा गया कि 16 दिसंबर को हाईवे पर जनता का कब्जा होगा। बांग्लादेश में 16 दिसंबर को 1971 के मुक्ति संग्राम में जीत की वर्षगांठ मनाई जाती है। यह पहली बार है जब शेख हसीना ने अपनी वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख बताई है।
हसीना ने अपने कागजात वापस मांगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अपनी वापसी के लिए सरकारी एयरलाइन बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान की व्यवस्था करने की मांग भी की है।
बांग्लादेश के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना की वापसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को हथकड़ी में या कड़ी सुरक्षा के बीच ही वापस लाया जा सकता है। हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्हें सिर्फ हथकड़ी में या कड़ी निगरानी के तहत ही वापस लाया जा सकता है।
वहीं, बांग्लादेश सरकार के प्रवक्ता ने हसीना की वापसी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश के एक मंत्री ने कहा था कि अगर शेख हसीना देश लौटती हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा था कि हसीना को वापस लाने के लिए विमान भेजने को लेकर बांग्लादेश सरकार की भारत के साथ कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है।
गोपालगंज में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमला
शेख हसीना की वापसी की चर्चा के बीच बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं भी जारी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के गृह जिले गोपालगंज में उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। इस घटना में 30 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आवामी लीग के कार्यकर्ता शेख हसीना के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान उन पर देसी बम फेंके गए। इसके अलावा कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई।
गोपालगंज में 12 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। क्रिकेट स्टेडियम के पास बनी फूलों की दुकानों को भी निशाना बनाया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, लॉन्च घाट इलाके से आवामी लीग का जुलूस निकलने के बाद विवाद शुरू हुआ। गोपालगंज का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें मस्जिद के लाउडस्पीकर बजने के बाद लोग सड़कों पर उतरते और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं।
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