Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर देश में राजनीतिक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दो साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहीं हसीना के प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी कि वह 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगी। उनकी पार्टी आवामी लीग ने 16 दिसंबर को हाईवे पर कब्जा करने की घोषणा की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार के मंत्री ने कहा है कि हसीना को हथकड़ी या कड़ी सुरक्षा में ही वापस लाया जा सकता है। इस बीच देश के कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।