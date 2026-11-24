सिब्बल ने बताया कि प्रस्तावित फॉर्मूले में हर राज्य की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएंगी। उनके आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से 120, महाराष्ट्र की 48 से 72, पश्चिम बंगाल की 42 से 63 और मध्य प्रदेश की 29 से 43 हो जाएंगी। गुजरात की 26 से 39, आंध्र प्रदेश की 25 से 37 और तमिलनाडु की 39 से करीब 59 होंगी। उनके अनुसार इससे लोकसभा 800 से ऊपर पहुंच सकती है। उनका तर्क है कि उत्तर के राज्यों में सीटों का फासला दक्षिण से ज्यादा बढ़ेगा।