Punjab Election 2027 Alliance : पंजाब में भाजपा और अकाली दल के बीच कितनी सीटों पर बनेगी बात?
Punjab Election 2027 Alliance: पंजाब में भाजपा और अकाली दल हाथ तो मिला चुके हैं, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है कि 117 सीटों में से किसके हिस्से कितनी आएंगी। गठबंधन के ऐलान के मौके पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ कहा कि सीटों के बंटवारे पर विस्तार से बात बाद में होगी। फिलहाल दोनों दल एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा।
पंजाब चुनाव से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की जोड़ी बन चुकी है, पर सीटों का गणित अभी अधूरा है। गठबंधन की घोषणा के लिए बुलाई गई साझा प्रेस वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सीट शेयरिंग पर सवाल हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि इस पर विस्तार से चर्चा आगे होगी।
नितिन नवीन ने कहा कि आज दोनों दल साथ आकर यह संदेश दे रहे हैं कि वे पंजाब की सेवा के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकास और सुशासन की प्राथमिकता जारी रहेगी। उनके मुताबिक विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।
पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 59 सीटें चाहिए। जब दोनों दल साथ थे, तब आमतौर पर अकाली दल करीब 94 और भाजपा करीब 23 सीटों पर लड़ती थी। भाजपा का ज्यादातर फोकस शहरी और हिंदू बहुल इलाकों पर रहता था, जबकि ग्रामीण और पंथिक इलाकों में अकाली दल की पकड़ मानी जाती थी।
हालात अब पहले जैसे नहीं हैं। 2022 के चुनाव में दोनों दल अलग लड़े थे और नतीजे दोनों के लिए निराशाजनक रहे। आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि अकाली दल को सिर्फ 3 और भाजपा को 2 सीटें मिलीं। ऐसे में भाजपा शायद पहले से ज्यादा सीटें मांगे और अकाली दल अपने पुराने दबदबे का हवाला देगा। इस खींचतान को सुलझाना दोनों नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन महीने की बातचीत के बाद रोडमैप तैयार होने की बात कही थी। उन्होंने नशे और भ्रष्टाचार के खात्मे को गठबंधन का मुख्य लक्ष्य बताया था और भरोसा जताया था कि एनडीए सरकार बनाएगा। साफ है कि मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, अब असली परीक्षा सीटों की सूची तय करने में होगी।
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