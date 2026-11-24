Punjab Election 2027 Alliance: पंजाब में भाजपा और अकाली दल हाथ तो मिला चुके हैं, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है कि 117 सीटों में से किसके हिस्से कितनी आएंगी। गठबंधन के ऐलान के मौके पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ कहा कि सीटों के बंटवारे पर विस्तार से बात बाद में होगी। फिलहाल दोनों दल एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा।