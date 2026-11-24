बता दें कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। वे दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दरअसल, पिछले कुछ समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस की ओर झुकाव हो रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की पुस्तक विमोचन में कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे थे। वहीं कई बार उन्होंने बीजेपी को लेकर भी बयान दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी कैप्टन सिंह की तारीफ की थी और अपना पसंदीदा नेता बताया था।