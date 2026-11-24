कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव समिति में नहीं मिली जगह (Photo-IANS)
Punjab Election: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को पार्टी ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। इस समिति की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों कर रहे हैं और इसमें कुल 19 सदस्य हैं। वहीं इसमें कांग्रेस से आए नेताओं को भी शामिल किया गया है, हालांकि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को समिति में जगह नहीं दी गई है।
सबसे हैरानी की बात यह है कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर को समिति में शामिल किया है, लेकिन खुद कैप्टन सिंह को जगह नहीं दी गई है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने पंजाब की राजनीति में कैप्टन को किनारे करना शुरू कर दिया है? क्या बीजेपी कैप्टन के कांग्रेस मोह से नाराज है? आइए जानतें हैं इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने…
पंजाब में बीजेपी की चुनाव समिति में 16 मुख्य सदस्य और तीन विशेष आमंत्रित सदस्य है। इसकी अगुवाई केवल सिंह ढिल्लों कर रहे हैं। चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के अलावा उपाध्यक्ष सरदार मनप्रीत बादल, तरुण चुघ, अश्विनी शर्मा, सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना, मनोरंजन कालिया, श्वेत मलिक, श्रीनिवासुलु, विजय सांपला, प्रणीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, मनजीत सिंह मन्ना, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, दिनेश बब्बू और जंगी लाल महाजन को जगह मिली है।
इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सतीन पूनिया, वीरेंद्र सचदेवा और डॉ. अलका गुर्जर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इस समिति की खास बात यह है कि 16 सदस्यों में सात नेता ऐसे हैं, जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। इनमें छह का कांग्रेस से जुड़ा राजनीतिक अतीत रहा है, जबकि मनजीत सिंह मन्ना अकाली दल से आए हैं।
बता दें कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। वे दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दरअसल, पिछले कुछ समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस की ओर झुकाव हो रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की पुस्तक विमोचन में कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे थे। वहीं कई बार उन्होंने बीजेपी को लेकर भी बयान दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी कैप्टन सिंह की तारीफ की थी और अपना पसंदीदा नेता बताया था।
हालांकि बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव समिति में शामिल क्यों नहीं किया है, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
पंजाब में बीजेपी अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में पार्टी अब उन नेताओं को अपने साथ जोड़कर चुनावी समीकरण मजबूत करना चाहती है, जिनकी पंजाब की राजनीति में अपनी पहचान और पकड़ रही है।
सुनील जाखड़, मनप्रीत सिंह बादल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जैसे नेताओं के पास अलग-अलग क्षेत्रों में राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक नेटवर्क है।
बीजेपी इन चेहरों के जरिए कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने और अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर सकती है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय