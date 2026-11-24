नामकरण का फैसला 9 अक्टूबर को हुआ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे को "नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा-जेवर" नाम देने का प्रस्ताव मंज़ूर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री की आभारी है, जिन्होंने यह हवाई अड्डा तोहफे में दिया। यह मंजूरी प्रस्ताव की है और औपचारिक अधिसूचना जैसी आगे की प्रक्रिया अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने तब भी कहा था कि देश को काम चाहिए, नाम नहीं।