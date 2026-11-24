सोनिया गांधी (Photo-IANS)
Sonia Gandhi Book: वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। सावरकर के प्रपौत्र सत्याकी सावरकर ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में सावरकर के बारे में ऐसी बातें लिखी गई हैं, जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री सावरकर का सम्मान करती थीं और उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। वहीं, सोनिया गांधी पर सावरकर को बदनाम करने का सिलसिला चलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा है।
कानूनी नोटिस भेजने के बाद सत्याकी सावरकर ने इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के रुख की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव' के पेज नंबर 201 और 443 पर स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं, जिनका कोई तथ्यात्मक आधार या सबूत नहीं है। इसी वजह से, कल मैंने अपने वकील के जरिए सोनिया गांधी को एक कानूनी नोटिस भेजा है। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी स्वातंत्र्यवीर सावरकर का सम्मान करती थीं, उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था और उनके कार्यकाल में उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई थी।
वहीं दूसरी ओर जब से सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय हुई हैं, तब से स्वातंत्र्यवीर सावरकर को बदनाम करने का सिलसिला चल रहा है। अगर 15 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा और उनके खिलाफ मानहानि का एक और मुकदमा दायर करूंगा।
यह पूरा विवाद सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव' के पेज नंबर 201 और 443 पर लिखी गई बातों को लेकर है। सत्याकी सावरकर का कहना है कि इन दोनों पन्नों पर वीर सावरकर के बारे में ऐसी बातें लिखी गई हैं, जिनके समर्थन में कोई तथ्य या सबूत मौजूद नहीं है। सत्याकी के वकील संग्राम कोल्हटकर के मुताबिक, किताब में दी गई जानकारी से सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर इसे मानहानि का मामला बताया गया है। सत्याकी ने अपने वकीलों के माध्यम से सोनिया गांधी को कानूनी नोटिस भेजकर किताब में लिखी गई बातों का आधार बताने और उनके समर्थन में सबूत पेश करने की मांग की है।
सत्याकी सावरकर ने साफ कहा है कि अगर 15 दिनों के भीतर सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उनके वकील संग्राम कोल्हटकर ने भी इसकी पुष्टि की है। फिलहाल इस मामले में मानहानि को लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वकील के मुताबिक, मामले के दूसरे कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। आगे की जांच में यदि कोई अन्य कानूनी प्रावधान लागू होता है तो उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
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