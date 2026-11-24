यह पूरा विवाद सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव' के पेज नंबर 201 और 443 पर लिखी गई बातों को लेकर है। सत्याकी सावरकर का कहना है कि इन दोनों पन्नों पर वीर सावरकर के बारे में ऐसी बातें लिखी गई हैं, जिनके समर्थन में कोई तथ्य या सबूत मौजूद नहीं है। सत्याकी के वकील संग्राम कोल्हटकर के मुताबिक, किताब में दी गई जानकारी से सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर इसे मानहानि का मामला बताया गया है। सत्याकी ने अपने वकीलों के माध्यम से सोनिया गांधी को कानूनी नोटिस भेजकर किताब में लिखी गई बातों का आधार बताने और उनके समर्थन में सबूत पेश करने की मांग की है।