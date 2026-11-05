Maharashtra Crime: लव मैरिज के बाद पति ने दिखाया असली रंग, नए घर के लिए रुपए लाने का दबाव, 24 साल की पूजा की मौत

पूजा के पिता रवींद्र शामराव शिंदे ने शिकायत में बताया कि शादी के बाद 7 जून 2023 से ही बेटी को ससुराल में परेशान किया जाने लगा। उससे कहा जाता था कि शादी में उचित मान-सम्मान नहीं मिला और नया घर बनाने के लिए वह मायके से रुपए लेकर आए। पुलिस के मुताबिक लगातार दबाव से परेशान पूजा की 22 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 12 बजे अपने घर संदिग्ध मौत हो गई। पिता की शिकायत पर शिराला पुलिस ने पति शिवम, सास सुमित्रा सुरेश पाटिल और ससुर सुरेश खंदू पाटिल को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।