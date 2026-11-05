अगले लोकसभा चुनाव तक बाबरी मस्जिद के मुद्दे को ICU में भी जिंदा रखेगी BJP, अधीर रंजन का तंज

यह मुद्दा इसलिए भी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि AJUP के प्रमुख हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर, 2025 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मर्शिदाबाद में वैसी ही बाबरी मस्जिद बनाने का वादा किया था। उनके मुताबिक, मस्जिद लगभग 87 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी, जिसमें दो मंजिला इमारत के अंदर 80,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। वहीं, इसके परिसर में 20,000 और लोग नमाज पढ़ सकेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि मस्जिद का उद्घाटन 6 दिसंबर, 2028 को किया जाएगा।