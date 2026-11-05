MLC चुनाव में हार के बाद JDU का मंथन शुरू, सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे निशांत कुमार

अब इन दोनों ही निर्दलीय उम्मीदवारों के भाजपा में शामिल होने की बात भी सामने आई है। इस मामले को लेकर भी पार्टी आज कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। जेडीयू नेताओं में गुस्सा इस बात को लेकर है कि बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार राहुल राज को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया था। तो फिर चुनाव जीतने के बाद वापस क्यों शामिल कर लिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ही इस पर सवाल उठाया था।