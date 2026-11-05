UGC के नए नियमों पर फिर से समीक्षा और विचार करेगी सरकार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब

सुनवाई के दौरान CJI सूर्य कांत ने कहा कि नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे सभी युवा और छात्र संतुष्ट महसूस करें और हर छात्र के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि हर छात्र के हितों की रक्षा की जाए और यह सुनिश्चित हो कि युवा पीढ़ी का पूरा खयाल रखा जाए। कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब इन रेगुलेशंस को लेकर विभिन्न वर्गों में अलग-अलग राय सामने आती रही है।