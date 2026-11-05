Save Democracy: हरियाणा में अमित शाह की राहुल गांधी को खुली चुनौती, बोले- चौराहा तय करो, चर्चा के लिए युवा मोर्चा तैयार

Amit Shah Karnal Rally: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियों के दौरान कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए संसद की कार्यवाही और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए। शाह ने कहा कि देश की समस्याओं पर चर्चा के लिए संसद सबसे उपयुक्त मंच है। उन्होंने राहुल गांधी को सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें सड़क पर संवाद करना है तो हरियाणा में कोई भी चौराहा चुन सकते हैं, जहां भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष उनसे चर्चा करने पहुंचेंगे।